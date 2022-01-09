  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 11 °C
»

Galatasaray kaptanı Arda Turan: Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım

Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, sarı-kırmızılı kulüp için mücadele etmekten geri durmayacağını ve vazgeçmeyeceğini bildirdi.
Galatasaray kaptanı Arda Turan: Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım

Uzun bir sakatlık döneminden çıkan tecrübeli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında dün 1-0 kaybettikleri GZT Giresunspor maçında çekilen ve kilolu olduğu nedeniyle eleştirilen fotoğrafla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Fit bir görüntüsünün olduğu fotoğrafını paylaşan Arda, son dönemdeki kötü sonuçlara değinerek, "Alışık olmadığımız zor günler geçiriyoruz. Çok üzgün olmakla beraber birtakım şeyleri paylaşma zamanının da geldiğini düşünüyorum. Ben Galatasaray konusunda her zaman duygusal oldum ama bazı fikirleri değiştirmenin ne kadar zor olduğunu hala yaşayarak görüyorum. Geçen sezon takımımız liderken de ben bazı insanlara göre hep, 'el freni' olmuştum. Oysa tüm kariyeri, formasını giydiği takım fark etmeksizin, hemen her sezon şampiyonluk mücadelesi ile geçen biri olarak ben hep, büyük takımların topa hükmetme mantalitesini sahaya yansıtmaya çalışan bir oyuncu oldum. Biliyorum, bu fikirleri değiştirmek imkansız ama bunlardan sinip, kaçmayacak bir karaktere sahip olduğumu bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sakatlığın zorlu geçtiğini aktaran sarı-kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti:

"Ben Galatasaray için oynarken, rakibimi durdurmak adına yaptığım bir müdahalenin ardından sakatlandım. Kariyer sona erdirebilecek, geri dönüşü çok zor bir sakatlıktı. Ayağım alçıda geçirdiğim günler, ayağımın üzerine basmakta zorlandığım haftalar, düz koşu yapamadığım aylar oldu. Gece, gündüz geri dönebilmek için çok çalıştım. Ligde bu kadar arkada kalmış durumdayken, ağrılarımı tolere edebileceğimi düşündüğüm ilk anda, sağlık ekibimizden ve hocamdan izin alarak, takım arkadaşlarıma ve kulübüme yardım edebilmek için sahada oldum. Aylarca gösterilen tüm fedakarlığın, birlikte çalıştığım insanların gösterdiği büyük çabanın, emeğin sonucu; farklı bir açıdan çekilen bir fotoğraf neticesinde oluşturulan ucuz bir popülizm midir? Hayır. Bunun böyle olmadığını da herkese, tüm kariyerim boyunca yaptığım gibi çok çalışarak yeniden hatırlatacağım. Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım, bu genç takımın büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olacağım. Ve hiç vazgeçmeyeceğim."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli futsalcıların Dünya Kupası'na gitme inancı tam09 Ocak 2022 Pazar 11:59
  • Fenerbahçe ile Adana Demirspor 36. randevuda09 Ocak 2022 Pazar 09:48
  • La Liga'da Real Madrid kazandı, Barcelona berabere kaldı09 Ocak 2022 Pazar 09:47
  • Göztepe ikinci devrenin ilk maçında Antalyaspor'u konuk edecek08 Ocak 2022 Cumartesi 13:05
  • Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 42. randevuda08 Ocak 2022 Cumartesi 13:00
  • Altay ligin ikinci yarısına Kayserispor deplasmanında başlayacak08 Ocak 2022 Cumartesi 11:00
  • Erzurum merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı07 Ocak 2022 Cuma 16:37
  • Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı!07 Ocak 2022 Cuma 15:14
  • Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru07 Ocak 2022 Cuma 14:44
  • Coutinho, Aston Villa'da07 Ocak 2022 Cuma 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti