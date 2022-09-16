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Galatasaray - Konyaspor: 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 7’inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Arabam.com Konyaspor’u 2-1 mağlup etti.
Galatasaray - Konyaspor: 2-1

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren goller, 1’inci dakikada Oliveira ve 82’nci dakikada Calvo’dan (Kendi kalesine) geldi. Deplasman ekibinin tek golünü ise 15’inci dakikada Endri Çekiçi kaydetti. Konyaspor’da kaleci Ibrahim Sehic, 89’uncu dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 16’ya yükselterek liderliğe yükseldi. Konyaspor ise 14 puanda kaldı.

Maça hızlı başlayan Galatasaray, 1’inci dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Boey, pasını altıpas üzerinde bulunan Oliveira’ya aktardı. Topa tekte vuran Oliveira, ağları sarstı: 1-0.

6’ncı dakikada Bytyqi sol kanatta topla buluştu ve çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Çekiçi’nin vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.

15’inci dakikada topla buluşan Çekiçi, ceza sahası dışından sert bir vuruş çıkardı. Top Muslera’nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1.

23’üncü dakikada Emin Bayram’ın hatasında topla buluşan Muhammet Demir, topu sürdükten sonra ceza sahasına girdi ve çizgi üzerinden penaltı noktasına çevirdi. Hadziahmetovic’in vuruşu Nelsson’a da çarparak üst direkten geri döndü.

27’nci dakikada Çekiçi’nin ceza sahası dışından sert şutu bir kez daha direkten döndü.

44’üncü dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz’un içeri kestiği ortada ceza sahası içinde bulunan Soner Dikmen’in vuruşunu kaleci Muslera kurtardı. Kaleciden seken topa bir kez daha vuran Soner’in şutunda top, üstten auta gitti.

İlk yarı 1-1’lik eşitlikle son buldu.

71’inci dakikada Oliveira’nın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Sehic’ten sekti ve kornere gitti.

82’nci dakikada Dubois sol kanatta topu sürdü ve altıpasa yerden sert bir top gönderdi. Calvo’nun yaptığı ters vuruş Konyaspor ağlarıyla buluştu: 2-1.

89’uncu dakikada Icardi ile tartışmaya giren Sehic, önce ikinci sarı kart, ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Deplasman ekibinin 3 kez oyun değişikliği sebebiyle oyunu durdurmasından ötürü, teknik direktör İlhan Palut değişiklik hakkını kullanamadı ve kaleye Adil Demirbağ geçti.

Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile son buldu.

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