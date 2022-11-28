Galatasaray kötü haberi duyurdu: Bağlarda yırtık...

Galatasaray, Sergio Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, " Futbolcumuz Sergio Oliveira’nın bugün Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde çekilen MR’ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.
Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte, 14 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydedip, 4 asist yaptı.
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