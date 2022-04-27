Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Öztürk: En az 4-5 transferimiz var, bunların arasında ikisi flaş

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, seçilmeleri halinde en az 4-5 futbolcu transfer edeceklerini ve bunların arasından ikisinin flaş isimler olacağını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulüpte 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak Öztürk, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Metin Öztürk, göreve gelmeleri durumunda Galatasaray'ın gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacağını dile getirerek, "En az 4-5 transferimiz var. Bunların arasında ikisi flaş. Onları önümüzdeki hafta raporlar önümüze geldiğinde açıklarız. Biri yabancı, biri yerli iki flaş transferimiz var. Bütçemiz içinde olacak ama bütçe zorlanırsa bizde kalabalık bir iş adamı ekibi var. Pamuk eller cebe yapar ve bu işi çözeriz. Piyasalarında isim yapmış transferler." diye konuştu.

"Tam bir aslan kükremesi duyacaksınız"

Metin Öztürk, büyük hedeflerle Galatasaray'da başkanlığa aday olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her başkan adayı şampiyonluk ister ama o hedeflere ulaşmak bir vizyon ve proje işidir. Bizde bu vizyon da proje de var. Nasıl şu anda dünya olarak pandemiden çıkıyorsak, Galatasaray için de tünelin ucu gözüktü. Biz en az 5 yıl başarıdan başarıya koşacak bir Galatasaray için hazırız. Bunu hem futboldaki hamlelerle hem projelerle hem de mali hamlelerle yapacağız. Bu sene hocamız da futbolcularımız da sahada taraftarla bütünleşip, bizi coşturacak. Önümüzdeki sene tam bir aslan kükremesi duyacaksınız."

"Favorim Okan Buruk"

Galatasaray Kulübü Başkan Adamı Metin Öztürk, futbol takımının başında yerli bir teknik direktör görmeyi istediğini anlatarak, "Kafamızda özellikle bu sene için yabancı bir teknik direktör yok. Çünkü taraftarı coşturmak için bizden birisinin olması lazım." dedi.

Bu konuyu yönetim kurulu aday listesinde bulunan isimlerle tartıştıklarını aktaran Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aramızda 'Torrent'e bir şans daha verelim, iyi hoca.' diyen arkadaşlar var. Benim gibi 'Yerli hocayla devam edelim.' diyen arkadaşlar var. Ben tamamen taraftarı coşturacak, Galatasarayla özdeşleşmiş, daha önce şampiyonluklar yaşamış, bu ruhu bilen, bizi her arenada temsil edecek bir hocayla devam etmeyi planlıyorum. Okan Buruk benim favorim ama yönetim kurulunda sadece ben karar vermiyorum. 11 kişi karar veriyoruz. Ne Okan hocayla ne de Sayın Torrent ile bir konuşmamız oldu. Eldeki mevcut hocaya saygısızlık etmemek lazım. Onun raporlarına bakıp, onunla devam etsek de etmesek de geleceği şekillendirirken onu baz almak lazım."

Sarı-kırmızılı camiada yaşanan bölünmeye de değinen Metin Öztürk, "Camia bu zamana kadar hep kavgalarla, kırgınlıklarla, kızgınlıklarla geldi. Camia, kavgayı devam ettirecek, kibirli, sadece ailenin tek bir parçasıyla yol almaya çalışan bir başkan adayı mı istiyor? Yoksa tam tersi kibirden uzak, herkesin görüşüne saygılı, gerçek anlamda demokrasiyi içine sindirmiş, liselisiyle lisesiziyle, atkılısıyla taraftarıyla, iş insanıyla bütünleşmiş bir Galatasaray mı istiyor? Buna 30 Nisan'da karar verecek. Biz o tarafı temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.