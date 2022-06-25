  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 21 °C
»

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten sürdürülebilir mali yapı vurgusu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sürdürülebilir mali yapıdan ödün vermeden 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten sürdürülebilir mali yapı vurgusu

Özbek, Nef Stadı'nda yeni teknik direktör Okan Buruk için düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sportif başarıyı mali disiplinden ödün vermeden yakalamak istediklerini aktaran Özbek, "Geçmişten gelen tecrübelerimiz, Galatasaray'ın son yıllarda yaşadıkları, bir amacımız var. Hem sportif başarıyı hem de mali yapıyı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 2023'ün Cumhuriyet'in 100. yılı olduğunu hatırlatarak, "Sürdürülebilir bir mali yapıya sahip değilseniz başarılar geçici oluyor. Yönetimim, mali bağımsızlık, tüm branşlar için sürdürülebilir mali yapı üzerinde özellikle duruyoruz. Bunlara bağlı olarak sürdürülebilir sportif başarı çizgisini yakalamak istiyoruz. Önümüzdeki sezon çok önemli. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurmasının 100'üncü yılı. Bu sezonda alınacak başarılar diğer sezonlardan daha kıymetli. Onun için çalışmalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

"Galatasaray'ın önümüzdeki 25-30 yılını planlamamız lazım." diyen Özbek, "Teslim aldığımız bayrağı çocuklarımıza daha yukarıda teslim etmemiz lazım. Yüksek seviyedeki inişler ve çıkışların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu amaçla yönetime talip olduk. Bütün projelerimiz ve hareket tarzımızı buna göre düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımızı mutlu etmek birinci amacımız"
Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle sportif başarıya çok önem verdiklerini aktaran Özbek, "Futboldaki amacımız şampiyonluk. Büyük bir gayretle çalışıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını vermeye gayret ediyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek birinci amacımız." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı, 2017-2018 sezonunda 10 transfer yaparak kurdukları kadronun 2 sezon üst üste Süper Lig şampiyonu olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Transferlerimizin hepsi de oynadı ve Galatasaray'ı şampiyonluğa götürdü. Bu, kolektif bir çalışmanın ürünüydü. Ekibimizle çok titiz bir çalışma yaptık. Bunun meyvesini de aldık. O dönemden deneyimlerimiz var. Profesyonel ekibimiz de neredeyse aynı. Benzer çalışmaları yapacağız ancak dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bugünkü başarıyı hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Bugünkü başarı Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle vazgeçilmez bir şey. Ancak bu transferleri geleceğimizi feda etmeden yapacağız. Bize güvenin. 2017'deki deneyimlerimiz duruyor, profesyonel kadro aynı. Aynı başarıyı bu sezon da sergilemek istiyoruz. Galatasaray'ın sevenlerini taraftarını mutlu edecek kadroyu oluşturmak için gerekeni yapacağız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürdü24 Haziran 2022 Cuma 20:45
  • Oyunlarda bayrağı taşıyacaklar24 Haziran 2022 Cuma 14:33
  • 19. Akdeniz Oyunları yarın başlıyor24 Haziran 2022 Cuma 11:36
  • Galatasaray'da Okan Buruk imzalıyor!24 Haziran 2022 Cuma 11:35
  • TFF Kulüp Lisans Kurulu 6 kulübe daha lisans verdi24 Haziran 2022 Cuma 09:51
  • Medipol Başakşehir'de hedef Süper Lig'i ilk 4'te bitirmek24 Haziran 2022 Cuma 09:51
  • TFF'de yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu24 Haziran 2022 Cuma 09:50
  • MotoGP'de sıradaki durak Hollanda24 Haziran 2022 Cuma 09:50
  • Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi 140 kişilik ekip arıyor24 Haziran 2022 Cuma 09:48
  • TFF yayıncı kuruluşu duyurdu!24 Haziran 2022 Cuma 08:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti