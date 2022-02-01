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Galatasaray Kulübü eski başkanı Adnan Polat'tan Burak Elmas'a destek

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat, mevcut başkan Burak Elmas'a destek olunması gerektiğini söyledi.
Galatasaray Kulübü eski başkanı Adnan Polat'tan Burak Elmas'a destek

Nusaybin Galatasaray Spor Okulu öğrencileriyle bir araya gelen Polat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı futbol takımının durumuyla ilgili kötümser olunmaması gerektiğini dile getirdi.

Sıkıntılı günler yaşandığını kaydeden Polat, "Galatasaray'da uzun yıllar hizmet etmiş kişiler olarak Burak Elmas ve yönetimine yardımcı olmamız lazım. Böyle bir sıkıntılı dönemde, bakıyorum herkes başkan ve yönetimine vuruyor. Çok genç bir takım kuruldu. Çok sayıda yeni futbolcu alındı. Bence bu kademeli yapılması gereken bir işlemdi. Fakat şu anda sahada oynayan futbolcular Galatasaray'ın oyuncuları. Birlik beraberlik mesajını tribünlerin vermesi lazım. Taraftarın futbolculara ve teknik heyete sahip çıkması lazım. Galatasaray'ın sıkıntılı günleri daha önce de oldu. Belki sıkıntılı bir başlangıç oldu ama artık geriye dönüp bakmamak lazım. Önümüze bakacağız. El birliğiyle Galatasaray'ı bu sıkıntılı döneminden çıkarmak için gayret göstermemiz lazım. Galatasaray Türkiye'nin gözbebeğidir ve bu dönemi de aşacaktır." diye konuştu.

Kendi başkanlığı dönemi olsa, benzer durumda Fatih Terim'i görevden alıp almayacağına yönelik soruya Polat, "Geçmişin muhasebesini yöneticiler yapsınlar, tecrübeleri ile ders çıkarmayı bilsinler. Bizim geleceğe bakmamız lazım. Biz önümüze bakalım çünkü Galatasaray'ın aydınlık günlere ihtiyacı var." yanıtını verdi.

Başkanlığı döneminde kendisinin ibra ile tehdit edildiğini ve bu olayın başkanlık makamını yıprattığını aktaran Adnan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray başkanıyken beni tehdit ettiler. O tehditlere boyun eğmeyeceğimi söyledim. O dönem yanlış yapıldı. Bir çoğu daha sonra telefon ederek özür diledi. Ortada yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık gibi bir şey yoksa, 'Seni ibra etmeyiz.' gibi bir saçmalık inşallah tekrar yapılmaz. 11 sene önce Galatasaray başkanlık makamını o olay yıprattı. Ondan sonra gelen her başkana da aynı tehdidi, aynı şantajı yaptılar. Bu durumun Galatasaray başkanlık makamının ağırlığını, gücünü, saygınlığını nereye getirdiğini hepimiz görüyoruz. Galatasaray'ın bu yoldan çıkması lazım. Kulüp üyelerine tavsiyem, sakın böyle bir yola girmesinler. Burak Elmas ve yönetimi elinden geleni yapıyor. Beğenmezlerse bir dahaki seçimde ona oy vermezler."

"Seçim tsunami etkisi yapar"
Tekrar aday olmak isteyip istemeyeceğine yönelik soru üzerine Polat, "Galatasaray'ın gündeminde bir seçim yok. Yapılması gereken, yönetime el birliğiyle destek olup, onların bu krizden çıkmasını sağlamak. Fırtınalı bir denizin ortasındayken şu an seçim, tsunami etkisi yapar. Yönetime yardımcı olmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray camiası içindeki bölünmüşlüğün giderilmesi gerektiğine dikkati çeken Polat, şunları söyledi:

"2011 kongresinden beri Galatasaray camiası içerisinde gönlü kırılan, küskünler grubu var. Hançer yarası geçiyor da gönül yarası geçmiyor. Camia içerisindeki bölünmeyi gidermek lazım. Onu gidermenin yolu da mali kongreden geçer. İnsanların gönlünü almak lazım. Yanlış olduğunu herkes kabul etti. Camia birlik beraberlik içerisinde Galatasaray yönetimini desteklerse, taraftarların da bundan feyzalacağına inanıyorum. Galatasaray taraftarı son derece sağduyuludur. Önümüzdeki maçta Galatasaray taraftarının o stadı doldurup, takımı ve teknik heyeti desteklemesi lazım. Neticede Galatasaray'ın kaybetmesi en çok Galatasaraylıları üzüyor. Bir yerde silahı kendi ayağımıza ateşliyoruz. Özellikle ultrAslan taraftar grubu içerisinde son derece tecrübeli arkadaşlar var. Onlara da sesleniyorum, lütfen tribünler takımın, teknik heyetin, yönetimin lehine bağırsın. Çünkü bu dönem birlik beraberlik dönemi. Onun da çimentosu ve ruhu tribünlerdir."

Ayrıca, Nusaybin'den gelen spor okulu öğrencilerini ağırlayan Polat, konuklarına çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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