Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihleri belli oldu

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihleri açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yıllık olağan genel kurul toplantısı 19 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda düzenlenecek.

Yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 26 Mart Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Kulüp faaliyet ve denetim kurulu raporlarının sunulacağı genel kurulda, yönetim kurulunun mali ve yönetsel bakımdan ibraları oylamaya sunulacak. Denetim kurulunun ibrası da görüşülerek karara bağlanacak.

Toplantıda disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülecek. Son olarak 2022 yılı bütçe tasarısı görüşülerek oylanacak.