Galatasaray Kulübü yönetimi, idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, yıllık olağan mali genel kuruldaki idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.

Sarı-kırmızılı kulüpte 26 Mart'ta gerçekleştirilen mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen kulüp başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri, açtıkları davada bu kararın iptalini istedi.

Burak Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtıklarını belirterek, "Mali genel kurulun yapılmasından sonra bir ay içinde dava açma hakkımız bulunuyordu. Bu süre bitmeden davayı açtık. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Seçimi etkileyecek herhangi bir durum söz konusu değil. Sadece yönetim kurulu üzerindeki ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik bir başvuru." diye konuştu.