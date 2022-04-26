  • BIST 2.467,05
  • Altın 905.821
  • Dolar 14.7904
  • Euro 15.8005
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
SON DAKİKAMSB'den açıklama: Pençe Kilit bölgesinden acı haber
»

Galatasaray Kulübü yönetimi, idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, yıllık olağan mali genel kuruldaki idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.
Galatasaray Kulübü yönetimi, idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı

Sarı-kırmızılı kulüpte 26 Mart'ta gerçekleştirilen mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen kulüp başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri, açtıkları davada bu kararın iptalini istedi.

Burak Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtıklarını belirterek, "Mali genel kurulun yapılmasından sonra bir ay içinde dava açma hakkımız bulunuyordu. Bu süre bitmeden davayı açtık. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Seçimi etkileyecek herhangi bir durum söz konusu değil. Sadece yönetim kurulu üzerindeki ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik bir başvuru." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manchester City-Real Madrid maçı şifresiz!26 Nisan 2022 Salı 13:00
  • İlkay Gündoğan, Süper Lig'e yeşil ışık yaktı! İşte gönlündeki takım26 Nisan 2022 Salı 10:31
  • Trabzon'a 'şampiyonluk' akını26 Nisan 2022 Salı 10:06
  • Spor Toto Süper Lig'de görünüm26 Nisan 2022 Salı 09:30
  • Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti25 Nisan 2022 Pazartesi 20:55
  • Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı25 Nisan 2022 Pazartesi 19:58
  • Metin Öztürk: Galatasaray taraftarı maddi konulara bakmaz, saha sonuçlarına bakar25 Nisan 2022 Pazartesi 17:03
  • Türkiye'nin taraftar haritası çıkarıldı25 Nisan 2022 Pazartesi 16:52
  • Metin Öztürk: Görüştüğümüz 2-3 hoca var!25 Nisan 2022 Pazartesi 16:23
  • Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı25 Nisan 2022 Pazartesi 16:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti