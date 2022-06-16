  • BIST 2.531,11
  • Altın 1016.384
  • Dolar 17.2841
  • Euro 18.0344
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 17 °C
»

Galatasaray Kulübünde şubelerdeki görev dağılımı belli oldu

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı belli oldu.
Galatasaray Kulübünde şubelerdeki görev dağılımı belli oldu

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre olağanüstü seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 91. Yönetim Kurulunun şubelerdeki görev bölümü şöyle:

Erkek basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Can Natan

Kadın basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Tekerlekli sandalye basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Rıza Morova

Kadın voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz

Erkek voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz

Yelken: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Kürek: Metin Öztürk, Rıza Morova

Sutopu: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Yüzme: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Otizm yüzme şubesi: Rıza Morova

Atletizm: Rıza Morova, Dikran Gülmezgil

Judo: Emir Aral, Dikran Gülmezgil

Binicilik: Cemal Özgörkey

Briç: Mehmet Cibara

Espor: Emir Aral

Satranç: Cansu Ak

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyon ALG Spor, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak15 Haziran 2022 Çarşamba 11:59
  • Kayserispor'dan KADES'e destek15 Haziran 2022 Çarşamba 10:56
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya ile karşılaşacak15 Haziran 2022 Çarşamba 10:55
  • TFF Genel Kurulu, yarın Ankara’da yapılacak15 Haziran 2022 Çarşamba 09:51
  • A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Bu sonuçların başımızı döndürmesine izin vermemeliyiz15 Haziran 2022 Çarşamba 09:32
  • Fenerbahçe, Bruma'nın kiralık transferi için PSV Eindhoven'la anlaştı15 Haziran 2022 Çarşamba 09:32
  • Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas: Türkiye Milli Takımı hocasını da kıskanıyorum15 Haziran 2022 Çarşamba 09:31
  • UEFA Uluslar Ligi gruplarında 4. hafta maçları tamamlandı15 Haziran 2022 Çarşamba 09:30
  • Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi'nde 4'te 4 yaptı15 Haziran 2022 Çarşamba 09:19
  • Fatih Karagümrük, Emre Tintiş'i kadrosuna kattı!14 Haziran 2022 Salı 15:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti