  • BIST 2.530,60
  • Altın 1018.153
  • Dolar 17.2937
  • Euro 17.9961
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Galatasaray Kulübünde şubelerdeki görev dağılımı belli oldu

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı belli oldu.
Galatasaray Kulübünde şubelerdeki görev dağılımı belli oldu

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre olağanüstü seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 91. Yönetim Kurulunun şubelerdeki görev bölümü şöyle:

Erkek basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Can Natan

Kadın basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Tekerlekli sandalye basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Rıza Morova

Kadın voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz

Erkek voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz

Yelken: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Kürek: Metin Öztürk, Rıza Morova

Sutopu: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Yüzme: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Otizm yüzme şubesi: Rıza Morova

Atletizm: Rıza Morova, Dikran Gülmezgil

Judo: Emir Aral, Dikran Gülmezgil

Binicilik: Cemal Özgörkey

Briç: Mehmet Cibara

Espor: Emir Aral

Satranç: Cansu Ak

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ne yenilgiyle başladı16 Haziran 2022 Perşembe 09:54
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ne yenilgiyle başladı16 Haziran 2022 Perşembe 09:23
  • Galatasaray Kulübünde şubelerdeki görev dağılımı belli oldu16 Haziran 2022 Perşembe 09:23
  • Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması belli oldu16 Haziran 2022 Perşembe 09:22
  • Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu15 Haziran 2022 Çarşamba 15:05
  • Beşiktaş, Romain Saiss ile görüşmelere başladı15 Haziran 2022 Çarşamba 14:03
  • Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev!15 Haziran 2022 Çarşamba 13:48
  • Şampiyon ALG Spor, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak15 Haziran 2022 Çarşamba 11:59
  • Kayserispor'dan KADES'e destek15 Haziran 2022 Çarşamba 10:56
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya ile karşılaşacak15 Haziran 2022 Çarşamba 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti