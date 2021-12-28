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Galatasaray Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı

Galatasaray, Mustafa Muhammed'in bonservisi için Mısır Kulübü Zamalek'le anlaşmaya varıldığını, golcü futbolcu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Mustafa Muhammed için satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve Mısır Kulübü Zamalek'e 1 Temmuz 2022 tarihinde 4 milyon dolar ödeneceği belirtildi.

24 yaşındaki Mustafa Muhammed'in 2022-2023 sezonunda 900 bin dolar, 2023-2024 sezonunda 1 milyon dolar ve 2024-2025 sezonunda ise 1 milyon 200 bin dolar sabit ücret alacağı da duyuruldu.

Taraflar arasında yürürlükte olan mevcut sözleşmenin ise 2021-2022 sezonu sonuna kadar aynı şartlarda devam edeceği kaydedildi.

Mustafa Muhammed Galatasaray'da kaldığı için mutlu
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan golcü futbolcu, "Öncelikle teşekkür ederim. Ben çok mutluyum, büyük bir mutluluk yaşıyorum. Buraya geldiğimden beri gerçekten evim gibi hissediyorum. Burada böyle bir sıcaklık var. Galatasaray gibi büyük bir takıma imza attığım için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar bu takıma hizmet edeceğim. Taraftarımıza gerçekten güzel bir şeyler sunmak istiyoruz. Şampiyonluklar yaşatmak istiyoruz. Onun için ben buradan herkese söz veriyorum. Elimden ne geliyorsa en iyisini vereceğim." ifadelerini kullandı.

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