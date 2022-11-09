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Galatasaray - Ofspor: 2 - 1

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Galatasaray sahasında Ofspor'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Galatasaray - Ofspor: 2 - 1

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 37'nci dakikada Seferovic ve 79'uncu dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Ofspor'un karşılaşmadaki tek golü ise 18'inci dakikada Miraç Türkyılmaz'dan geldi.
 

18'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Mustafa Emin'in pasıyla topla buluşan Miraç, topla ilerledikten sonra ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

37'nci dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Dubois ceza sahasına girip ortasını yaptı. Ceza alanı içinde Seferovic, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

79'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Mata'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Ofspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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