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Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Gruplar halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında pas antrenmanı gerçekleştirdi. Milli takıma giden ve özel izinli olan oyuncuların katılmadığı sezonun ilk çalışması 6'ya 6 oyun ile sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Abdülkerim Bardakcı ise antrenmanda yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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