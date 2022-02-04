Galatasaray, Pulgar'ı resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Pulgar'a Galatasaray'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, 28 yaşındaki oyuncunun transferini dün açıklamıştı.

Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar: Elimden geleni yapacağım

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar, sarı-kırmızılı forma için elinden geleni yapacağını belirtti.

Sarı-kırmızılılarla resmi sözleşme imzalamasının ardından GS TV'ye açıklamada bulunan 28 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"Buradaki hedefim öncelikle takıma bir an önce adapte olmak ve sistemin bir parçası olmak. Bana güvenip bu formayı verdikleri için minnettarım. Bana duyulan güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım."