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Galatasaray, Roland Sallai'nin menajeriyle görüştü

Alman ekibi Freiburg'dan Roland Sallai'nin menajeri Galatasaray'la transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.
Galatasaray, Roland Sallai'nin menajeriyle görüştü

Freiburg forması giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Roland Sallai'yi kadrosuna dahil etmek için harekete geçen Galatasaray, oyuncunun menajerini Türkiye'ye davet etti. Menajer, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

4.5 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

22 Mayıs 1997 doğumlu Roland Sallai, ülkesi Macaristan'ın Diósgyőri VTK takımında futbola başladı. Puskás AFC ile profesyonel olan Sallai, Palermo ve APOEL Nikosla takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında 4,5 milyon Euro karşılığında Freiburg'a imza attı.

5 GOL 6 ASİST

Geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki sağ kanat, 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 6 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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