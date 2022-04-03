Galatasaray sahasında 3 puanın sahibi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük maçının 2. dakikasında sarı kırmızılı ekip penaltı kazandı. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Salih Dursun'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

4. dakikada penaltı atışını kullanan Gomis, sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

12. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Sağdan gelişen atakta Cicaldau ile verkaç yaparak penaltı noktası üzerinde topla buluşan Babel, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

35. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Muslera topu kontrol etti.

36. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

59. dakikada Galatasaray üçüncü gole yaklaştı. Babel, ceza sahasında kafayla meşin yuvarlağı Gomis'in önüne indirdi. Fransız oyuncunun röveşatasında top direğin yanından az farkla auta çıktı.

73. dakikada Fatih Karagümrük, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Luckassen'in ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Van Aanholt'tan döndü. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Ali Şansalan, Van Aanholt'un topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

75. dakikada Pesic'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Muslera, soluna gelen topa müdahale ederek gole izin vermedi.

83. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza yayının biraz solundan yaptığı sert vuruşta, kaleci Viviano topu kornere çeldi.

Galatasaray karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Torrent: İlk yarıda çok iyi oynadık

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maçın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Torrent, sarı-kırmızılı kulüpte geçen hafta yaşanan gelişmelere değinerek, "Kulüpte karışık bir hafta geçirdik. Her gün birçok yanlış haber çıkıyor. Önümüzdeki maçlarda ne olacak bilmiyorum. Fakat teknik direktörümüz ve sportif direktörümüzün motivasyonu üst seviyede. Ne olursa olsun Galatasaray beni işe aldı. Yaptığımız işle ilgili eleştiriler olabilir fakat profesyonel bir şekilde son ana kadar elimizden geleni vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Herhangi bir insan da pislik atmak istiyorsa atabilir. Biz önümüzdeki maçı kazanmak için çalışıyor olacağız." diye konuştu.

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel: Penaltının gelişi tamamen oyun planımızı bozdu

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçta aleyhlerine verilen penaltının oyun planlarını bozduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Demirel, maçın planladıkları gibi başladıklarını belirterek, "Maçın ilk 15 dakikasında baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Bu süreyi atlattıktan sonra topa daha çok sahip olacağımızı düşünüyorduk. Verilen bir penaltı, haklı ya da haksız... Bunu tartışmak istemiyorum çünkü tartışınca ben suçlu oluyorum. Ardından pas organizasyonundan kaptırdığımız bir top sonucunda yediğimiz ikinci golle biraz zor duruma düştük. Bu gibi büyük camialarla oynarken, mağlup duruma düştükten sonra oyunu çevirmek çok zordur. Ancak takımımın gollerden sonraki oyunundan memnunum." diye konuştu.

Volkan Demirel, maçın ikinci yarısında kontrolün kendilerine geçtiğini anlatarak, "Galatasaray'ın sonlara doğru fiziksel olarak düştüğünü biliyorduk. Yedek kulübelerinden de oyuna fazla katkı sağlayacak bir oyuncuları yoktu. Penaltıyı gole çevirsek, belki 2-2 olabilirdi. Ancak skor 2-0, bu yüzden üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Demirel, kurgularıyla ilgili bir soru üzerine, "Penaltının gelişi tamamen oyun planımızı bozdu. Ben elimdeki mevcut kadroyla Karagümrük'ü elimden geldiği kadar yukarı çıkarmaya çalışacağım. Başarı olup olmadığımı sezon sonunda tartışırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın maçın skorunu belirlediğini anlatan Demirel, gelecek sezonunun planlamasıyla ilgili olarak, "Daha ligin bitmesine çok var. En iyi şekilde gelecek sezonun planlamasını yapacağız. Şu anki düşüncem sezonu en iyi şekilde bitirmek. Gelecek sezona da en iyi şekilde başlayarak devam ettirmek." şeklinde görüş belirtti.