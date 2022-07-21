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Galatasaray, Schalke'ye anlaştı! Harit ile masada

Galatasaray, Schalke'de kadroda düşünülmeyen Amine Harit için kulübüyle 4 milyon avroluk bedel karşılığında anlaştı.
Galatasaray, Schalke'ye anlaştı! Harit ile masada

Galatasaray uzun süredir yapmak istediği 10 numara transferinde mutlu sona yaklaştı.

Schalke 04, Galatasaray'ın Faslı oyuncu Amine Harit için beklediği indirimi yaptı. Sarı-Kırmızılılar'ın Alman kulübüyle 4 milyon avro karşılığında el sıkıştığı bildirildi.

Galatasaray bu gelişme üzerine 25 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmeye geçti.

Menajeri 4.2 milyon avro istedi

İki taraf arasındaki en son görüşmede oyuncunun menajeri 4.2 milyon avro talep ederken; Galatasaray'ın ise maksimum 3 milyon avro yıllık ücret önerdiği iddia edildi.

Eğer Faslı milli oyuncuda istenen sonuç alınamazsa Galatasaray'ın Evander Ferreira ve Gustavo Scarpa transferlerine yöneleceği bildirildi. (Milliyet)

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