Galatasaray, Seferovic’i kiralık olarak kadrosuna kattı

Galatasaray, Benfica forması giyen İsviçreli forvet oyuncusu Haris Seferovic’i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncu için Benfica’ya 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir transferi daha resmi olarak açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, İsviçreli santrfor Haris Seferovic’i satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Galatasaray’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.500.000 EUR'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2.300.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.”