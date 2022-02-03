Galatasaray, Semih Kaya ile her konuda anlaştı!

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'la yollarını ayıran eski futbolcusu Semih Kaya ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Transfer döneminde Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis ve Inaki Pena'yı kadrosuna katan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Semih Kaya'yı da kadrosuna kattı.

Sarı Kırmızılıların Semih Kaya'yı kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor. Semih Kaya'nın Galatasaray'dan maddi beklentisi olmadığı ve "Benim için önemli olan yuvama dönmek" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Galatasaray alt yapısında yetişen Semih Kaya, ilk kez 2009 yılında A Takım formasını giymişti. Semih Kaya, Galatasaray'la birlikte ligde 5 şampiyonluk sevinci yaşadı.