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Galatasaray, Sergio Oliveira için görüşmelere başladığını duyurdu

Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray, Sergio Oliveira için görüşmelere başladığını duyurdu

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'de Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kariyerine ülkesinin önemli takımlarından Porto'da başlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Portekiz'de Beira-Mar, Penafiel, Paços Ferreira, Belçika'da Mechelen, Fransa'dan Nantes, Yunanistan'da PAOK ve İtalya'da Roma takımlarında forma giydi.

kulüpler düzeyinde 352 resmi maça çıkan Oliveira, 63 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, Portekiz A Milli Futbol Takımı'nın da 13 kez formasını terletti.

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