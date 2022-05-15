Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk edecek

Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, 37. haftaya 48 puanla 13. sırada girdi.

Adana Demirspor ise 36 müsabakada topladığı 52 puanla 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin 18. haftasında Adana'da yapılan maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan Alpaslan Öztürk ve Omar Elabdellaoui, Adana Demirspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

Sakatlığı atlatan Marcao ise teknik direktör Domenec Torrent'in görev vermesi durumunda mücadele edebilecek.

Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Patrick van Aaholt ve Ryan Babel de yarın kart görmeleri durumunda 38. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alamayacak.

Ligde son 2 maçını kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'de son 2 maçında sadece 1 puan alabildi.

Ligde kötü bir sezon geçiren ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, 35. haftada sahasında 3-2 kaybettiği Demir Grup Sivasspor maçının ardından 36. haftada da deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

Ligde 36. randevu

Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 35 müsabakada Galatasaray 18, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 56 gole karşılık Adana Demirspor 29 gol bulabildi.

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Ligde İstanbul'da yapılan 17 karşılaşmada Galatasaray 13, Adana Demirspor ise 2 galibiyet alabildi. Müsabakalardan 2'si de beraberlikle sonuçlandı.

İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 41, mavi-lacivertliler ise 13 kez fileleri havalandırdı.

En farklı skorlar

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.

Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.