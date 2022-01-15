  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

Galatasaray Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.
Galatasaray Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde 32 puanla 7'nci sırada bulunan bordo-beyazlılar, 27 puanla 12'nci sırada yer alan rakibi Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor'da sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu ile ülkelerinin milli takımlarındaki Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi ve Adama Traore forma giyemeyecek.

Bordo-beyazlı ekip bugün yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kasımpaşa, Senegalli futbolcu Mamadou Fall'u kadrosuna kattı14 Ocak 2022 Cuma 16:31
  • Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Kupayı almak için elimizden geleni yapacağız14 Ocak 2022 Cuma 14:15
  • Trabzonspor Erdoğan'ın transferi için görüşmelere başladı14 Ocak 2022 Cuma 13:29
  • Yusuf Erdoğan Trabzonspor'da!14 Ocak 2022 Cuma 12:45
  • Trabzonspor'da flaş ayrılık14 Ocak 2022 Cuma 12:44
  • Cem Bölükbaşı: Formula 2'de şampiyon olacağım14 Ocak 2022 Cuma 12:27
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu14 Ocak 2022 Cuma 12:19
  • Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu14 Ocak 2022 Cuma 12:18
  • Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı14 Ocak 2022 Cuma 11:37
  • Altınordu'da 3 futbolcu Avrupa kulüplerinin takibinde14 Ocak 2022 Cuma 11:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti