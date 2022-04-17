  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 14 °C
»

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sakatlığı bulunan Feghouli maçta forma giyemeyecek.
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı.

Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

Sahasındaki son 3 maçı kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan son 3 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

Feghouli oynayamayacak
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Marcao ve Emre Kılınç da yarın kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Altay maçında görev alamayacak.

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda
İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.

Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

Galatasaray son 6 maçta yenilmedi
Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı.

İstanbul'daki maçlar
Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 9 gole karşın kalesinde bir gol gördü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş kafilesi Giresun’da16 Nisan 2022 Cumartesi 19:34
  • Kayseri'de puanlar paylaşıldı16 Nisan 2022 Cumartesi 15:25
  • Beşiktaş, GZT Giresunspor'a konuk olacak16 Nisan 2022 Cumartesi 14:35
  • Trabzonspor'da galibiyet hasreti 4 maça çıktı16 Nisan 2022 Cumartesi 13:50
  • Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'da yeni bir sayfa açmak istiyor15 Nisan 2022 Cuma 15:06
  • Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini aldı15 Nisan 2022 Cuma 13:45
  • Medipol Başakşehir, yarın Altay'a konuk olacak15 Nisan 2022 Cuma 13:44
  • Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini aldı!15 Nisan 2022 Cuma 11:56
  • Fenerbahçe, ligde yarın Göztepe'yi konuk edecek15 Nisan 2022 Cuma 11:23
  • Futbolda haftanın programı15 Nisan 2022 Cuma 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti