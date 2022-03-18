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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Sonuçtan memnun değiliz

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya karşı 2 maçta da ortaya koydukları performanstan dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Sonuçtan memnun değiliz

Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında Nef Stadı'nda Barcelona ile yaptıkları ve 2-1 yenilerek elendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mağlup olmalarına rağmen iyi bir maç çıkardıklarını aktaran İspanyol teknik adam, "Barcelona'ya karşı 2 maçta bu şekilde mücadele etmek kolay değil. Çok zor 2 mücadeleye çıktık. Barcelona dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Onlara karşı bu maçta da özellikle ilk yarıda iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda 10 kişi kaldığımız bir anda oyun devam etti ve gol yedik. Kurallar neyse odur ve kabul etmek zorundayız. İkinci yarının son 15 dakikasında beraberliği yakalamak için birçok fırsatımız oldu. Son 5 dakikada 2 gayet net pozisyonumuz vardı. Barcelona'yı tebrik ediyorum ama oyuncularımızla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Maç öncesinde zorlu bir süreç yaşadıklarını vurgulayan Torrent, şunları kaydetti:

"Bu hafta neler olduğunu herkes biliyor ancak bu bizim için bir bahane olamaz. İkinci yarının başındaki gol kopma noktası oldu. Çünkü 10 kişi olduğumuz anda yediğimiz gol toparlanmamızı zorlaştırdı. Türkiye'de Barcelona'yı takip etmeyen insanlar olabilir. Barcelona normalde, oynadığı bütün maçları domine eden bir takım. Tabii ki biz sonuçtan memnun değiliz. Bir sonraki tura çıkmak istiyorduk ama gerçekleri görmemiz ve kime karşı oynadığımızı da bilmemizde fayda var. Barcelona gibi bir takımı 1 maçta yenebilirsiniz. Şansınız yaver gider veya onlar iyi değildir ama iki maçta iyi mücadele etmek kolay bir şey değil. Şimdi Süper Lig'i düşünmemiz gerekiyor. Olabildiğince en yüksek sırada bitirmemiz gerekiyor."

Torrent, her iki maçta santrforda Mustafa Muhammed ve Bafetimbi Gomis ile ilgili tercihlerinin oyun planıyla ilgili olduğunu belirterek, "İyi sonuç aldığımız zaman antrenörler olarak dahi olarak algılanıyoruz, kötü sonuç olunca hata yaptığımız söylenir." şeklinde görüş belirtti.

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