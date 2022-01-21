Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Arda Kardeşler

23 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Yasin Kol

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan