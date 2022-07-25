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Galatasaray'a 20 milyon euroluk golcü: Kasper Dolberg için görüşmeler başladı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Haris Seferovic'in ardından bir golcüyü daha kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, Nice forması giyen 24 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Kasper Dolberg için görüşmelere başladı.
Galatasaray'a 20 milyon euroluk golcü: Kasper Dolberg için görüşmeler başladı

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Haris Seferovic'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, bir golcü daha istiyor.

Teklif yapıldı

Danimarka basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Kasper Dolberg için görüşmelere başladı. Gözden düşen 24 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllık kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, ilk tekliflerini yaptı.

20 milyon euroya alınmıştı
2019 yılında Ajax'tan 20.50 milyon euro karşılığında transfer edilen Danimarkalı oyuncu, geride bıraktığımız sezon 30 karşılaşmada 7 gol ve 2 asistle oynadı

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