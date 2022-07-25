Galatasaray'a 20 milyon euroluk golcü: Kasper Dolberg için görüşmeler başladı

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Haris Seferovic'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, bir golcü daha istiyor.
Teklif yapıldı
Danimarka basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Kasper Dolberg için görüşmelere başladı. Gözden düşen 24 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllık kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, ilk tekliflerini yaptı.
20 milyon euroya alınmıştı
2019 yılında Ajax'tan 20.50 milyon euro karşılığında transfer edilen Danimarkalı oyuncu, geride bıraktığımız sezon 30 karşılaşmada 7 gol ve 2 asistle oynadı
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