Galatasaray'a Hazard için fırsat doğdu

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, hayali olan Real Madrid forması giyen Belçikalı yıldız Eden Hazar'ın İspanyol ekibinden ayrılacağı iddia edildi.

Yaz transfer döneminde Mertens, Icardi, Sferovic, Juan Mata, Torreira gibi dünya çapında tanınan oyuncuları transfer eden Galatasaray'ın Real Madrid'den ayrılması beklenen Eden Hazard için devrede olduğu iddia edildi.

Kendisine yöneltilen "Hiç isteyip de alamadığınız bir futbolcu oldu mu" sorusuna Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, "Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu, 'Körün taşı' diyerek sorduk. İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. İsim vermem yanlış olur. İnsan hayaline sınır çizmeyecek. O süreci devam ettireceğiz" şeklinde yanıt verirken, bu isimlerin Manchester United'dan Cristiano Ronaldo ve Real Madrid'den Eden Hazard olduğu ortaya çıkmıştı.

Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un Belçikalı oyuncu için temasta olduğu ve devre arasında kadroya katmak istediği öğrenildi.

"Real Madrid, kiralık tekliflerine de sıcak bakıyor"

Real Madrid yönetiminin de Eden Hazard'ı bedelsiz olarak kadrosundan çıkarabileceği ihtimali İspanyol basınında geniş yer buldu.

AS gazetesi muhabiri Manu de Juan, Radyospor'a yaptığı açıklamada Hazard'ın Real Madrid'den ayrılabileceği öne sürdü. Hazard'ın yaşadığı sakatlıklar sonrası adapte olamadığını aktaran Mata, "Real Madrid, kiralık tekliflerine de sıcak bakıyor, maaşının yarısının ödenmesi koşuluyla. Elbette koşullarını sağlamayı vadeden kulübe transferi söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 5 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu birer gol ve asist katkısında bulundu.

Hazard, 100 milyon euro bedelle Chelsea'den transfer edilmişti.