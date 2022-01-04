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Galatasaray'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada 2 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Galatasaray'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Galatasaray Kulübü futbolcular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için yapılan koronavirüs testlerinin sonucunu paylaştı.

2 futbolcu pozitif

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk’ün test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

Patrick van Aanholt da pozitif çıkmıştı
Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında Cumartesi günü GZT Giresunspor’u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, Patrick van Aanholt’un ülkesinde yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Hollandalı futbolcunun karantina süresinin cuma günü dolacağı, aynı gün yapılacak testin negatif çıkması halinde İstanbul’a döneceği kaydedildi. İdmana Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takım kamplarında bulunan Feghouli ile Mustafa Muhammed katılmadı.

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