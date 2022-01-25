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Galatasaray’da Alanyaspor mesaisi başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray’da Alanyaspor mesaisi başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda futbolcular önce salonda çalıştı. Trabzonspor karşısında ilk 11'de yer alan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından interval antrenman gerçekleştirdi. Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed idmanda yer almadı. Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Kasımpaşa maçında omzu çıkan Alpaslan Öztürk, günü tedaviyle geçirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 28 Ocak Cuma günü saat 13.00’te Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

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