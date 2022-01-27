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Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün çift antrenmanla devam etti.
Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi devam etti

İlk antrenman Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda yapıldı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından interval koşularla birlikte pas antrenmanı gerçekleştirdi. Ardından dar alanda hücum varyasyonları ve çift kale maçla çalışma tamamlandı. 

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri sonrası top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Çalışma hücum varyasyonlarıyla tamamlandı. 

Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed antrenmanlarda yer almadı. Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Alpaslan Öztürk, günü tedaviyle geçirdi. 

Sarı kırmızılı takım, yarın saat 13.00'teki özel maçta Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

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