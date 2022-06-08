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Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, kulüp üyeleriyle bir araya geldi

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Dursun Özbek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te tüm branşlarda en başarılı kulüp olmaları gerektiğini söyledi.
Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, kulüp üyeleriyle bir araya geldi

Sarı-kırmızılı kulüpte 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak Özbek, Yeşilyurt Spor Kulübünde düzenlenen yemekte kulüp üyeleriyle bir araya geldi.

Kulübün yaşadığı sorunları ancak birlikte hareket ederek çözebileceklerini anlatan Özbek, bunun için camianın kenetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Göreve gelmeleri durumunda camiada barışı sağlayacaklarını dile getiren Özbek, "Biliyorsunuz 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. Burada yaşanacak başarıların ayrı bir önemi var. Galatasaray Kulübü, 2023'te tüm branşlarda en çok kupayı kazanan kulüp olmaya mecburdur ve öyle de olacaktır." diye konuştu.

Galatasaray Kulübünün finansal yapısını düzeltmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Özbek, kulübün gayrimenkullerini geliştirerek en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Dursun Özbek, "Arkadaşlarımla beraber Galatasaray Kulübünü layık olduğu yere taşımak için çalışacağım." ifadesini kullandı.

Özbek'in başkanlığa seçilmesi durumunda Galatasaray Sportif AŞ'de görev alacak iş insanı ErdenTimur da yemekte bir konuşma yaptı.

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