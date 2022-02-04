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Galatasaray'da bir ayrılık daha! İdmana çıkmadı, imzaya gitti

Galatasaray'ın sabah antrenmanında yer almayan Aytaç Kara, Göztepe ile sözleşme imzalamak için Antalya'dan ayrıldı.
Galatasaray'da bir ayrılık daha! İdmana çıkmadı, imzaya gitti

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da, Assunçao, Atalay Babacan, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama'nın ardından bir ayrılık daha yaşanıyor.

Sezon başında bedelsiz olarak Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan 28 yaşındaki Aytaç Kara, Göztepe ile anlaştı.

Galatasaray'ın sabah antrenmanında yer almayan tecrübeli futbolcu anlaşmaya vardığı Göztepe'yle sözleşme imzalamak için Antalya'dan ayrıldı.

Galatasaray ile 6 maça çıktı

Sezon başında bedelsiz olarak Kasımpaşa’dan Galatasaray’a transfer olan Aytaç Kara ligde sadece 6 maça çıktı. Bu karşılaşmaların yalnızca birinde ilk 11’de görev alabilen Aytaç, 234 dakika sahada kaldı. Aytaç Kara, Avrupa kupalarında ise yine toplam 6 müsabakada forma giyme şansı buldu.

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