Galatasaray'da Burak Elmas talimatı verdi: Yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler altyapıdaki yıldız oyuncu Bartuğ Elmaz’ın kulübün tavrına rağmen Marsilya ile anlaşması ve bunu sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçti.