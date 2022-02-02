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Galatasaray'da Burak Elmas talimatı verdi: Yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler altyapıdaki yıldız oyuncu Bartuğ Elmaz’ın kulübün tavrına rağmen Marsilya ile anlaşması ve bunu sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçti.
Galatasaray'da Burak Elmas talimatı verdi: Yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'da Marsilya ile anlaşan Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı. Altyapıdaki oyuncuların menajerlerle kulübün karşısına çıkmasının artık kabul edilmeyeceğini belirten Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın kurmaylarına “Artık Galatasaray’ın yetiştirdiği oyuncuların aklını karıştıran menajerleri de asla muhatap kabul etmeyin” dediği öğrenildi.

Altyapı revizyonu

Galatasaray’da altyapı düzeninin tamamen değişeceği, oyuncu ve velilere yeni formatlarla anlaşmalar yapılacağı kaydedildi. Galatasaray’ın uzun yıllar yatırım yaptığı reşit olmayan oyuncuların menajerlerle kulüp yetkililerinin karşısına çıkmasından rahatsız olan yönetim, reformlar için çalışmalar başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpte, daha önce Mustafa Kapı da menajerlerin organizasyonuyla kulübün iradesine rağmen Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olmuştu. Lille’de varlık gösteremeyen genç oyuncu, devre arası transfer döneminde Adana Demirspor’un yolunu tutmuştu.

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