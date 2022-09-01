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Galatasaray'da dev operasyon! 6 isimle yollar ayrılacak

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda şans vermeyi düşünmediği 6 isimle yollar ayrılacak.
Galatasaray'da dev operasyon! 6 isimle yollar ayrılacak

Bir taraftan stoper, kanat ve santrfor transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, diğer taraftar, takımda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

Sarı kırmızılı takımda performansları ile sınıfta kalan 6 futbolcunun 8 Eylül'e kadar gönderilmesi hedefleniyor.

Bu isimler arasında iki de lejyoner futbolcu var.

LUYINDAMA'DAN GELiR BEKLENiYOR

Sacha Boey'in ortaya koyduğu futbolla sağ bekte üçüncü isim durumuna düşen Omar için de ayrılık vakti geldi.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ve 1.4 milyon Euro garanti para alan Norveçli oyuncuyla fesih koşulları için görüşme yapılacak.

Luyindama için ise menajerinin bu hafta Belçika Ligi'nden teklif getirmesi bekleniyor. Galatasaray, Luyindama'dan az da olsa bonservis getirisi hedefliyor.

ÖMER VE TAYLAN'A RESMİ TEKLiF VAR

Kadroya giremeyen Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan da Galatasaray formasına veda edecek.

Ömer Bayram'ı Eyüpspor, Taylan'ı ise Gaziantep resmen istedi.

Sarı kırmızılı yönetim Emre ve Oğulcan ile de yolları ayırmak için menajerleri ile görüştü.

75 MİLYON LiRALIK YÜKTEN KURTULUNACAK

G.Saray planladığı 6 ayrılığı gerçekleştirirse yaklaşık 75 milyon TL'lik maaş yükünden de kurtulmuş olacak. (Hürriyet)

* Ömer Bayram 7 milyon TL

* Oğulcan Çağlayan 4 milyon 750 bin TL

* Omar Elabdellaoui 1.4 milyon Euro

* Emre Taşdemir 5 milyon TL

* Taylan Antalyalı 7 milyon TL

* Cristian Luyindama 1.2 milyon Euro

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