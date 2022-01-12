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Galatasaray'da Domenec Torrent ilk idmanına çıktı

Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da Domenec Torrent göreve başladı. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Torrent, sabah antrenmanına takımın başında çıktı. İspanyol teknik adam, Florya'da bulunan başkan Burak Elmas ile de görüştü.
Galatasaray'da Domenec Torrent ilk idmanına çıktı

Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da Domenec Torrent göreve başladı. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Torrent, sabah antrenmanına takımın başında çıktı. İspanyol teknik adam, Florya'da bulunan başkan Burak Elmas ile de görüştü.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent, takımla ilk antrenmanına çıktı.

ÇİFT İDMAN KARARI

Torrent'in göreve gelmesiyle Galatasaray'da çift idman dönemi başlıyor. Sabah saat 11:00'da ilk antrenmanını yapan Torrent, saat 17:00'a bir antrenman daha koydu. GS TV'de verilen bilgide futbolcular ikinci antrenmana kadar tesislerden ayrılmayacak.

BURAK ELMAS İLE GÖRÜŞTÜ

58 yaşındaki İspanyol teknik adam, antrenman öncesi Florya'ya gelen başkan Burak Elmas ile de görüştü. Burak Elmas, futbolcularla da görüştü.

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