  • BIST 2.395,96
  • Altın 930.891
  • Dolar 15.9518
  • Euro 16.7767
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Galatasaray'da Dursun Özbek seçime giriyor

Galatasaray Kulübünde başkan adaylarından Metin Öztürk, kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kuruluna eski başkanlardan Dursun Özbek ile hazırlayacakları listeyle gireceklerini söyledi.
Galatasaray'da Dursun Özbek seçime giriyor

Metin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dursun Özbek ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde önemli ilerlemeler sağladıklarını belirterek, "Dursun Başkan ile beraber yarın liste çalışması yapacağız. Anlaşırsak ortak liste vereceğiz. Prensip anlaşması yaptık. Gizli saklı bir şey yapmadığımız için de bunu duyuruyoruz. Galatasaray'da kapı arkasında işlerin yapılmasına karşıyız. Yaptığımız görüşmede mutabık kaldık. Yarın oturup, liste yapacağız." diye konuştu.

Galatasaray'ın geleceğini ön planda tuttuğunu aktaran Öztürk, "Ben 4 senedir çalışan biri olarak kendi çıkarıma ya da geleceğime değil, Galatasaray'ın çıkarına ve geleceğine bakarak bir karar aldım. Bu listenin içinde Dikran Gülmezgil, İsmail Sarıkaya, Rıza Morova, Bora İsmail Bahçetepe, Dursun Özbek, Erden Timur var. Böyle harika bir ekibi Galatasaray bir daha ne zaman görecek? Herkes 'Listeler yetersiz.' demiyor muydu? İşte bombayı patlattık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sakaryaspor'un hatıraları mini müzede yaşatılıyor17 Mayıs 2022 Salı 15:56
  • Carlos Alcaraz, grand slam kazanmak için kendisini hazır hissediyor17 Mayıs 2022 Salı 15:45
  • Ahmet Nur Çebi başkan adaylığı için başvuru dosyasını teslim etti17 Mayıs 2022 Salı 15:45
  • A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya maçı biletleri satışa sunuldu17 Mayıs 2022 Salı 15:44
  • Ahmet Nur Çebi'den başkanlık için resmi başvuru17 Mayıs 2022 Salı 15:18
  • Futbol oynarken çarpışma sonucu dili boğazına kaçan genç hayata döndürüldü17 Mayıs 2022 Salı 14:26
  • Beyza İrem Türkoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde tarihi Dörtlü Final heyecanı17 Mayıs 2022 Salı 12:53
  • UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi belli oluyor17 Mayıs 2022 Salı 10:58
  • THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü17 Mayıs 2022 Salı 10:51
  • Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi umudu azaldı17 Mayıs 2022 Salı 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti