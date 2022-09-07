Galatasaray'da Kaan Ayhan transferi askıya alındı

Galatasaray yönetimi, Kaan Ayhan ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Milli stoperle 1.6 milyon euro üzerinden 4 yıllığına el sıkışan sarı-kırmızılılar, Sassuolo'nun uzlaşmaz tavrı yüzünden transferi askıya aldı.
6 MİLYON EURO TALEP ETTİLER
İtalyan kulübü daha önce 4 milyon euroluk bonservis bedelini kabul etmişti. Ancak sarı-kırmızılılar bedelde indirim beklerken, Sassuolo bonservisi 6 milyon euroya yükseltti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray transferden vazgeçti.
Galatasaray yaz transfer döneminde yaklaşık 2 aydır deneyimli stoperi transfer etmek için çaba sarf ediyordu.
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