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Galatasaray'da Kaan Ayhan transferi askıya alındı

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo zorluk çıkartınca transfer rafa kaldırıldı.
Galatasaray'da Kaan Ayhan transferi askıya alındı

Galatasaray yönetimi, Kaan Ayhan ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Milli stoperle 1.6 milyon euro üzerinden 4 yıllığına el sıkışan sarı-kırmızılılar, Sassuolo'nun uzlaşmaz tavrı yüzünden transferi askıya aldı.

6 MİLYON EURO TALEP ETTİLER

İtalyan kulübü daha önce 4 milyon euroluk bonservis bedelini kabul etmişti. Ancak sarı-kırmızılılar bedelde indirim beklerken, Sassuolo bonservisi 6 milyon euroya yükseltti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray transferden vazgeçti.

Galatasaray yaz transfer döneminde yaklaşık 2 aydır deneyimli stoperi transfer etmek için çaba sarf ediyordu.

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