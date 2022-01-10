Galatasaray'da kritik zirve

Galatasaray'da Fatih Terim krizi büyüdü. Kritik yönetim kurulu toplantısı öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü NEF Stadı'na gelerek toplantıya katıldı.

Galatasaray'da Avrupa Ligi dışında Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar ve Türkiye Kupası'nda alt ligdeki Denizlispor'a elenmenin ardından Fatih Terim'in geleceği sorgulanıyor. Terim'in 1-0 kaybedilen Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamalar sonrası gözler bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısına çevrilmişti.

Terim stada gelerek yönetimle görüştü

Kritik yönetim kurulu öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Fatih Terim, toplantının yapılacağı NEF Stadı'na gelerek başkan Elmas ve yöneticilerle görüştü.

Görüşme çok kısa sürdü

Fatih Terim ile başkan Burak Elmas arasında görüşme çok kısa sürerken, tecrübeli teknik adam görüşmenin ardından stattan ayrıldı. Başkan Burak Elmas'ın devam eden yönetim kurulu toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.