Galatasaray'da Okan Buruk imzalıyor!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in de katılımıyla yeni teknik direktör Okan Buruk için NEF Stadı'nda imza töreni düzenleniyor.

Galatasaray, yeni teknik direktörü Okan Buruk için imza töreni düzenliyor.

Açılış konuşmasını yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç. Galatasaraylı Okan Buruk’un yuvasına dönmesinin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Burada olmasının sebebi sadece Galatasaraylı olması değil, yakaladığı başarılarla burada olmayı fazlasıyla hak ediyor. Okan hocamız, üçüncü 17 Mayıs’ını yaşamak için burada. İlk kez bir 17 Mayıs günü bu formayı giymişti. Sonrasında o kupayı göz yaşları içinde kaldırdı." ifadelerinde buundu.

"Tek hedefimiz şampiyon olmak"

Daha sonra söz alan Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk ise, "Bizim hedeflerimiz, Galatasaray olarak hiçbir zaman değişmez. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Galatasaray taraftarının hak ettiği mutluluğu, güzel günleri, dominant bir takımla ortaya koymaya çalışacağız. Geçen seneyi kapattık, bitti. Bütün oyuncularımızı ayağa kaldıracağız. Tek hedefimiz şampiyon olmak. Florya’da çok mutlu günler yaşadım. İnşallah bu sene de tekrar şampiyonluk yaşadığımız hatıralar bizleri bekliyor." şeklinde konuştu.

"Dün Fatih hoca beni aradı"

Okan Buruk ayrıca Fatih Terim'in bir gün önce kendisini aradığını ve, "Hayırlı olsun, elimizden ne geliyorsa, sorabileceğin her şeyde yanındayız" diyerek yeni görevinde başarılar dilediğini söyledi.