  • BIST 2.333,41
  • Altın 912.961
  • Dolar 14.746
  • Euro 16.083
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
»

Galatasaray'da seçim iptal edilebilir

Galatasaray'da 2018 yılından bu yana yapılan mali genel kurulların tamamı inceleme altına alındı. Eğer mali genel kurullarda bir usulsüzlük tespit edilirse toplantıda alınan kararların tamamı iptal edilecek.
Galatasaray'da seçim iptal edilebilir

Olağan Mali Genel Kurul’da Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesinin ardından 30 Nisan tarihinde yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulüpte 2018 yılından bu yana yapılan mali genel kurulların tamamı inceleme altına alındı.

26 Mart 2022’de gerçekleşen Mali Genel Kurul sonrası harekete geçen İçişleri Bakanlığı, 1 Nisan 2022 Cuma günü Galatasaray’da yapılan kritik toplantılar için inceleme başlattı. Dernekler Masası müfettişleri 2018-19- 20-21 dönemi için yapılan Olağan Mali Genel Kurulları mercek altına aldı.

Tam 5 gündür çalışmaları ve incelemelerini sürdüren müfettişler, bu süreçte, 2018’de yapılan genel kurul başta olmak üzere, 2021 Ekim ayındaki Olağan Mali Genel Kurul ve 26 Mart’ta idari ibrasızlık kararının çıktığı toplantı görüntülerini izledi. 3 toplantının da görüntüleri müfettişler tarafından seyredildi.

NEF STADI'NA GELDİLER

Dernekler Masası müfettişleri dün de NEF Stadyumu’na geldi ve 26 Mart’taki Olağan Mali Genel Kurul’un, divan tutanağını incelemek istedi. Ancak tutanağın hazır olmadığı ifade edilince tarihi toplantıya Divan Başkanlığı yapan Metin Sinan Aslan’dan bir an önce tutanağın yazılması talep edildi. Ve Aslan da öğleden sonra divan tutanağını iletti.

KARARLAR İNCELENDİ

İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası’ndan gelen müfettişler, Galatasaray Kulübü yönetim kurulu kararlarını da mercek altına alıp incelemede bulundu.

İBRASIZLIK İPTAL OLABİLİR

Şimdi Dernekler Masası kısa süre içerisinde karar verecek. Eğer mali genel kurullarda bir usulsüzlük tespit edilirse Galatasaray’da 26 Mart 2022’de alınan idari ibrasızlık ve bütçe reddi başta olmak üzere toplantıda alınan kararların tamamı iptal edilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları: Manchester City, Atletico Madrid'i yendi06 Nisan 2022 Çarşamba 09:32
  • Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti05 Nisan 2022 Salı 20:36
  • Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı05 Nisan 2022 Salı 18:39
  • UEFA, hakem Halil Umut Meler'i Feyenoord-Slavia Prag maçında görevlendirdi05 Nisan 2022 Salı 15:38
  • TFF Yönetim Kurulu üyeleri Erhan Kamışlı ve Alkın Kalkavan istifa etti05 Nisan 2022 Salı 15:38
  • TFF'de seçim tarihi belli oldu05 Nisan 2022 Salı 14:20
  • Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri yarın satışa çıkarılacak05 Nisan 2022 Salı 13:22
  • Göztepe'de oyuncularla görüşülecek05 Nisan 2022 Salı 13:21
  • Rıdvan Dilmen: Öyle bir niyetim de yok05 Nisan 2022 Salı 13:18
  • Milli satranççı Marandi ve takımı, ABD'de şampiyon oldu05 Nisan 2022 Salı 13:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti