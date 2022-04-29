İstinaf Mahkemesi, Galatasaray'da yarın yapılacak seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Galatasaray'da seçim iptal oldu.

Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü yapılması planlanan seçim iptal oldu.

İstinaf Mahkemesi seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Üst Mahkeme, davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir isteminin devamına karar verdi.

Başkan adayı Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza. Bunun arkasında planlı organize bir kötülük var. Burak Elmas'ın da sözcüsü şaşırdı iptal olmasına. İptal olma durumunda hemen bugün karar alıp kulübün önünü açarız 28 Mayıs'ta seçim olur dediler." dedi.