Galatasaray'da sportif direktör Sensibile ile yollar ayrıldı

Galatasaray Kulübü, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi

Galatasaray Kulübünde futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile yolların ayrıldığını duyurmuştu.