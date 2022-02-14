Galatasaray'da Torrent için karar verildi

Galatasaray'ın başında 5 maçta sadece 2 puan toplayan Domenec Torrent için sarı-kırmızılı yönetim şimdilik yola devam etme kararı aldı.

Ligde oynadığı son 14 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı kırmızılı takımda irtifa kaybı sürüyor. 28 puanla küme düşme hattının bir adım yukarısında olan Galatasaray’a, Domenec Torrent çare olamadı. Çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamayan İspanyol teknik adam da artık topun ağzında!

Galatasaray, Torrent yönetiminde Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.

TORRENT'İN KADERİNİ TAYİN EDECEK FİKSTÜR

Galatasaray'ın başında 5 maçta sadece 2 puan toplayan Domenec Torrent eleştirilerin hedefi haline gelirken, geleceği de tartışılmaya başlandı.

Sarı kırmızılı yönetim şimdilik yola devam etme kararı alsa da zor bir fikstüre girecek olan Galatasaray’da, Göztepe ve Rize maçlarından alınacak sonuç Domenec Torrent’in bir anlamda kaderini tayin edecek. Gelecek maç Göztepe'ye konuk olacak sarı kırmızılılar, daha sonra yine alt sıralardaki Rizespor'u evinde ağırlayacak. Galatasaray daha sonra Konya deplasmanına gidecek. Onun akabinde Beşiktaş ile NEF Stadı'nda karşılaşacak.