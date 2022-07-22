  • BIST 2.524,49
  • Altın 979.475
  • Dolar 17.7328
  • Euro 18.1013
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 21 °C
»

Galatasaray'da yeni sezon forma tanıtımı yapıldı

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.
Galatasaray'da yeni sezon forma tanıtımı yapıldı

Sarı-kırmızılıların 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar, Galatasaray ve Nike iş birliğinde hazırlanan bir fotoğraf çekimiyle tanıtıldı.

Çekimlerde Galatasaray Erkek ve Kadın Futbol takımlarının oyuncuları Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, İsmigül Yalçıner, Zeynep Ece Güneş, Hamza Yiğit Akman ve Özgür Baran Aksaka yer aldı.

Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda iç sahada giyeceği formada, geometrik desenli kükreyen aslan tasarımıyla kulüp çatısı altında birlik ve inanç duygusuyla bir arada olan köklü Galatasaray ailesi ve coşkusunu hiç kaybetmeyen taraftara atıfta bulunuluyor.

Kulübün mücadeleci ve lider yanını vurgulayan kükreyen aslan tasarımı ve forma içerisindeki detayların da iç saha formasında olduğu gibi siyah renkli deplasman formasında da dikkati çekiyor.

"Birlikte Kükre" mesajıyla görücüye çıkan forma koleksiyonuyla Galatasaray'ın her zaman vurguladığı aile olma kavramının altı çizilerek, kulübü eşsiz ve güçlü kılan birliktelik duygusundan ilham alınıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu Mane22 Temmuz 2022 Cuma 09:36
  • Konyaspor 10 kişiyle tur kapısını araladı22 Temmuz 2022 Cuma 09:19
  • Fenerbahçe'ye forma satışlarında rekor gelir!21 Temmuz 2022 Perşembe 14:12
  • Galatasaray, Schalke'ye anlaştı! Harit ile masada21 Temmuz 2022 Perşembe 12:58
  • Hull City, Antalyasporlu Doğukan Sinik ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı21 Temmuz 2022 Perşembe 09:38
  • Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Dubois, İstanbul geldi21 Temmuz 2022 Perşembe 09:37
  • Beşiktaş, İspanya kampındaki ilk çalışmasını yaptı21 Temmuz 2022 Perşembe 09:36
  • Fenerbahçe avantajlı döndü21 Temmuz 2022 Perşembe 08:55
  • İlhan Palut: Gruplara katılmak istiyoruz20 Temmuz 2022 Çarşamba 21:20
  • Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçından notlar20 Temmuz 2022 Çarşamba 21:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti