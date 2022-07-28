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Galatasaray'dan Ali Akman sürprizi! Anlaşma tamam

Galatasaray, efsane isim Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman'ı satın alma opsiyonlu kiralamak için Eintracht Frankfurt'la anlaştı.
Galatasaray'dan Ali Akman sürprizi! Anlaşma tamam

Transferde hızını alamayan Galatasaray, Eintracht Frankfurt'un oyuncusu Ali Akman'ı da renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı ekibin efsane oyuncularından Ayhan Akman'ın yeğeni olan 20 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonuyla kiralanması için Alman ekibiyle prensipte anlaşıldı.

Geçen sezonu Nijmegen'de kiralık geçiren genç oyuncu, kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçı sonrası, Ali Akman için teklif yaptıklarını açıklamıştı.

Okan Buruk, "Ön tarafa yönlü oyuncular bakıyoruz. Hem santrfor oynayacak, ikinci forvet, kenarda oynayabilecek oyuncular bakıyoruz. Kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Önde de ihtiyacımız var. Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu. Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok. Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir." ifadelerini kullanmıştı. 

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