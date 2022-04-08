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Galatasaray'dan derbi öncesi duran top çalışması

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Galatasaray'dan derbi öncesi duran top çalışması

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. İdman, koordinasyon hareketleri ile devam etti. Ardından büyük sahada gruplar halinde baskı ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maç ve duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Sofiane Feghouli salonda kendisi için hazırlanan özel programı uyguladıktan sonra sahada takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı. Mostafa Mohamed, antrenmanın bir bölümünde takımla beraber çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan özel programla çalıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine devam edildi.

Sarı kırmızılı takım, yarın akşamki antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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