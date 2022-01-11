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Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray'da dün Fatih Terim ile yolların ayrıldığı açıklandı. Bu sabah saatlerinde Sarı Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fatih Terim ile ilgili flaş bir paylaşım geldi.
Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray'da dün 4. Fatih Terim dönemi resmen sona erdi ve Başkan Burak Elmas, tecrübeli teknik adamla yaptığı toplantının ardından yolların ayrıldığını spor kamuoyuna duyurdu.

Bu haber spor kamuoyuna duyurulmasının ardından büyük yankı uyandırdı. Bu sabah saatlerinde Sarı Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fatih Terim ile ilgili flaş bir paylaşım geldi. 

Sarı Kırmızılı kulübün paylaşımında, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim." ifadelerine yer verildi. 

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