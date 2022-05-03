Galatasaray'dan seçim açıklaması! Tarih belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüpte Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun tarihi belli oldu.
Galatasaray, Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’nın 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacağını açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;
2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla.
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