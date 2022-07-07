Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe çağrısı! 5 yıldızlı logo...

Galatasaray, Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı logo kullanımına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi yazı gönderdi.

Galatasaray, Fenerbahçe ’nin 5 yıldızlı logo kullanımına dair TFF’ye resmi yazı gönderdi. Sarı Kırmızılı ekip gönderdiği yazıda "Ulusal lig statüsü dışında elde edilen şampiyonluklara dair yapılan hukuk dışı işlemlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması talebidir." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'ın açıklamalarında yer alan ifadeler şu şekilde:

İzansız ve hukuk tanımaz bir şekilde yapılmaya çalışılan bu ve benzeri girişimleri hoş görmemiz, Türk yargı ve idare sistemi ve kararlarını hiçe sayan, eşi benzeri olmayan şımarıklıkları görmezden gelmemiz beklenemez.

Bu ortaoyununun sona erdirilmesi ve Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğramasının engellenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını ve TFF Talimatları uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederiz.