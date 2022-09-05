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Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Icardi imza için geliyor

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Icardi imza için geliyorYaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray, bir dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Icardi imza için geliyor

Galatasaray, transferde büyük ses getirecek bir hamle yapıyor. Sarı-kırmızılılar, hücum bölgesini güçlendirme planları yaparken, uzun süredir peşinde olduğu Mauro Icardi transferinde sona geldi.

Mauro Icardi ne zaman İstanbul'a gelecek?
Galatasaray, Arjantinli oyuncunun ardından kulübü Paris Saint Germain (PSG) ile de anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Icardi’yi 1 yıllığına kiralayacak. Yıldız oyuncunun salı günü sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul’da olması bekleniyor.

Icardi'nin sözleşme detayları belli oldu
Icardi, İtalya Ligi’nde 2 kez gol kralı oldu. 2018’de İtalya’da yılın futbolcusu seçilen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, daha sonra 50 milyon euroluk bonservisle PSG’nin yolunu tuttu. Icardi, Fransız ekibine 92 maçta 38 gol ve 10 asistlik katkı verdi. PSG’den yılda 8.5 milyon euro kazanan Icardi’nin 3.5 milyon eurosunu sarı-kırmızılıların ödeyeceği kaydedildi. Galatasaray’ın, kiralama bedeli vermeyeceği de belirtildi.

İcardi, Sampdoria, Inter ve son olarak PSG formaları giydi. Yıldız futbolcu, PSG ile geçen sezon 30 resmi maça çıkarken 5 gol kaydetti.

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